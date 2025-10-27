A tarifa de eletricidade que o ajuda a poupar e ainda lhe dá dinheiro

A Tarifa Fácil da Plenitude é pensada para quem gosta de ter previsibilidade sobre a sua fatura: não há fidelização, o valor contratado é fixo por kWh e não muda ao longo de 365 dias.

Além disso, quem aderir a esta tarifa recebe – só por mudar - 30 € ou 80 €, diretamente na conta bancária.

Como funciona?

Escolha o serviço a contratar: eletricidade, gás ou ambos;

Faça a adesão online, de forma simples e rápida;

Ao fim de dois meses vai receber na sua conta bancária 30€ se escolher eletricidade ou gás, ou 80€ se optar por eletricidade + gás.



Com a Tarifa Fácil da Plenitude tem a vantagem de saber sempre o que paga e o que poupa em cada momento.

Sabia que ao ter uma tarifa fixa paga o mesmo preço por kWh durante todo o dia? Ou seja, não tem de adaptar os seus hábitos de consumo para utilizar os seus eletrodomésticos durante as horas em que a energia está mais barata.

Não menos importante é ter ainda a tranquilidade de saber que não vai ser afetado pelos aumentos do preço da energia no mercado.

Na Plenitude a poupança é transparente

A Plenitude fornece eletricidade 100% renovável certificada com Garantias de Origem, ajudando-o a reduzir a sua pegada ambiental — sem pagar mais por isso.

Contratar uma tarifa de eletricidade com a Plenitude não tem nenhum custo. Mas é importante certificar-se de que não tem um compromisso de fidelização com a sua atual companhia de eletricidade, para evitar que lhe seja aplicada uma penalização.

No caso de precisar de um novo fornecimento de energia para a sua casa, tenha em conta que serão cobrados os custos de gestão faturados pelo distribuidor.

Em caso de dúvida, a Plenitude disponibiliza um número de telefone gratuito de apoio ao cliente (211 451 250) para responder a todas as perguntas que possa ter.

Com a Tarifa Fácil ganha previsibilidade, tranquilidade e ainda tem um retorno extra.

Uma solução de eletricidade pensada para quem valoriza a tranquilidade e tem um compromisso com a sustentabilidade do planeta.