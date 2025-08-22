Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Portugal enfrenta, todos os anos, incêndios que deixam um rasto de destruição, desalojados e comunidades inteiras a precisar de apoio urgente. Foi para responder a esta realidade que nasceu a Portugal Ajuda, uma plataforma digital criada para unir, de forma rápida e segura, quem precisa de ajuda e quem está disponível para ajudar.

Desenvolvida pela consultora de inteligência artificial Mars Shot – Redefining Limits, a plataforma funciona de forma simples: qualquer pessoa pode publicar um pedido de ajuda ou oferecer apoio em áreas como abrigo, alimentação, roupa, medicamentos, transporte, apoio psicológico, reconstrução e cuidado de animais.

Isto sem necessidade de criar conta e, segundo a organização, com proteção total de dados pessoais — os contactos nunca deverão ser exibidos publicamente.

A Portugal Ajuda recorre a um sistema de reencaminhamento que permite a comunicação entre vítimas e voluntários sem expor emails ou números de telefone para garantir a privacidade de todos os utilizadores e reduzir o risco de fraude ou abuso. O objetivo é tornar o processo de apoio mais rápido, transparente e acessível, ajudando a colmatar lacunas entre a necessidade imediata e a resposta das estruturas formais. Ainda assim, a plataforma deixa claro que “não substitui as autoridades, bombeiros ou proteção civil e que, em caso de emergência, o contacto com estas entidades deve ser prioritário”.

O projeto é liderado por Hugo de Sousa, fundador da Mars Shot, que também esteve por detrás da criação do movimento WeHelpUkraine.org — iniciativa que, com o apoio do presidente da República, uniu centenas de voluntários para apoiar cidadãos ucranianos nos primeiros dias do conflito.

Com um design simples, acessível em qualquer dispositivo e que deverá estar preparado para atuar em situações de crise, a Portugal Ajuda pretende ser uma ferramenta útil para cidadãos, voluntários e comunidades, reforçando a solidariedade num momento em que a união é muito importante.