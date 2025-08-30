Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Feira da Luz, com raízes históricas ligadas à religiosidade popular, é hoje também uma das maiores mostras económicas e culturais da região, atraindo milhares de visitantes de todo o país.

Em conferência de imprensa, o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, Olímpio Galvão, descreveu-a como “um momento de reencontro, celebração da identidade local e valorização da economia e cultura montemorenses”.

O palco principal volta a ser um dos grandes atrativos, com um cartaz que reúne alguns dos nomes mais reconhecidos da música portuguesa contemporânea. Dino D’Santiago abre o programa no dia 3, seguido por Fernando Daniel (dia 4), Bárbara Tinoco (dia 5) e uma festa da M80 no sábado (dia 6), dedicada aos clássicos dos anos 80.

O domingo (dia 7) será marcado pela atuação de Luís Trigacheiro, acompanhado de “Mistério Público”, um novo projeto musical da região. Já o encerramento, na segunda-feira (dia 8), estará a cargo de Pedro Abrunhosa & Comité Caviar, numa celebração especial dos 40 anos do álbum Viagens, obra de referência da música portuguesa.

O palco secundário, mais eclético, trará tributos e sonoridades diversas: desde o “Super Mars”, homenagem a Bruno Mars, ao “Show Brasil”, passando pelos The Peakles (tributo aos Beatles), Doubleman, Cais Sodré Funk Connection e um espetáculo de fogo de artifício que encerrará a feira com brilho renovado.

A grande novidade deste ano será o espaço interativo “Brinca-Feira”, pensado para crianças e famílias. No lugar da habitual exposição institucional, o município optou por criar uma área lúdica que convida ao jogo, à criatividade e à partilha. “Queremos que todas as famílias sintam vontade de brincar e criar juntas. Este ano, a feira terá ainda mais alma”, sublinha Olímpio Galvão.

Além da música e da componente lúdica, a Feira da Luz/Expomor mantém o seu papel central na promoção do tecido económico local, reunindo produtores, artesãos, associações e empresas da região. Gastronomia, vinhos do Alentejo, produtos tradicionais e inovação coexistem num certame que é tanto um ponto de encontro social como um motor de dinamização económica.

Seja pelo reencontro entre amigos, pela descoberta de novos sabores, pela música ou pela tradição, a Feira da Luz/Expomor confirma-se, ano após ano, como um dos eventos culturais e festivos mais emblemáticos do país.