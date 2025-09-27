Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Eram sete no grupo. Vieram de lá de cima, talvez da estrada grande. Quando entraram no trilho, nem sequer olharam para o chão, como se as solas dos seus pés já soubessem de antemão por onde as raízes se estendiam. O grupo era composto por mulheres e homens; alguns pareciam jovens e havia dois de meia-idade, ou até mais velhos. Teriam cinquenta anos? Sessenta? Caminhavam um após o outro, em fila indiana. Meteram depois pelo caminho que conduzia ao lago.

Era de manhã.

Vestiam calças de montanhismo e camisas e t-shirts e calças de ganga velhas. Uma delas usava um vestido da década de 1990: liso, de algodão.

A mulher do vestido gritou alguma coisa. Era alta e parecia forte. Agachou-se e começou a fazer uma fogueira. Tentou acendê- -la junto à água, num sítio delimitado por pedras e com sinais de que ali já tinha sido feito, muitas vezes, fogo. Certamente já ali haviam estado, pensei. Talvez tivessem sido eles a juntar as pedras num círculo.

Estavam em silêncio, mas de repente um deles começou a cantar. Pelo menos, ao início parecia ser uma cantiga. Embora os tons surgissem como que solitários, independentes uns dos outros:

Ah...

Vários deles – não todos – estavam afinados: uma nota, ou várias. A cantiga era como o som de um animal, pensei para comigo, e lembrou-me vacas a mugir ou gaivotas a guinchar. Mal os ouvia. Não fazia vento, e talvez fosse por isso que os conseguia sequer ouvir.

Durante todo este tempo, a mulher do vestido aguardou com expectativa o aparecimento da primeira chama. Soprou-lhe para cima, incentivou-a como um avançado num jogo de futebol, curvou-se sobre ela.