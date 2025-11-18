Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um inquérito da empresa de cibersegurança Kaspersky revela que 72% dos consumidores já utilizaram IA em algum momento, e 30% incorporam-na nas suas rotinas diárias, como gerar listas de compras ou planear orçamentos. A tendência deverá intensificar-se durante a época festiva, com assistentes virtuais a monitorizar preços e efetuar compras de forma autónoma.

Marcas e marketplaces também estão a integrar a IA em várias etapas da experiência de compra, incluindo motores de preços dinâmicos, previsões de stock, recomendações personalizadas e chatbots de compra direta.

Contudo, a conveniência traz riscos. Chatbots podem ser alvo de ataques, como o prompt injection, que redireciona utilizadores para sites maliciosos, expondo credenciais e dados financeiros.

Além disso, durante a Black Friday, cibercriminosos recorrem frequentemente a e-mails de phishing com falsas promoções de grandes retalhistas, como Amazon e Walmart. No ano passado, a Kaspersky registou um aumento de quase 25% nas ameaças dirigidas ao retalho nas semanas que antecederam a data.

Para se proteger, a Kaspersky recomenda: fornecer instruções claras à IA, limitar o acesso a dados de pagamento, ativar autenticação multifatorial, verificar sempre os endereços de sites antes de inserir informações pessoais e usar soluções de cibersegurança com ferramentas anti-phishing.

