Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o IPMA avaliou o mês de outubro deste ano como "muito quente e seco", revelando que o valor médio de temperatura máxima, 24.57 °C, "foi o quarto mais alto desde 1931".

Durante o mês, uma onda de calor, entre 10 e 19, foi registada em "cerca de 60% das estações meteorológicas analisadas, abrangendo as regiões Norte, Centro e Alto Alentejo".

Em relação a precipitação, o IPMA revela que "o total de precipitação mensal em outubro inferior ao normal, correspondendo a 79% do valor médio no período 1991-2020", mas dando a atenção aos "valores elevados de precipitação diária que ocorreram nos dias 28 e 29 na região de Lisboa e do Algarve e no dia 31 na região litoral Norte e região Centro".

Nota também para o dia 2 de outubro, que foi o "mais quente desde 1931, com uma média da temperatura média do ar, 19°C", revela.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.