Este artigo é sobre Aveiro . Veja mais na secção Local

O evento gastronómico “Chefs on Fire” regressa a Aveiro entre hoje e domingo, integrado no Festival dos Canais, para a sua terceira edição. Realizado no Parque Infante D. Pedro, o festival promete uma «experiência única de fogo e sabor», combinando gastronomia ao vivo com música nacional.

Chefs On Fire Chefs On Fire