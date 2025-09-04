Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O responsável começou por lamentar as vítimas do acidente de ontem, e sublinhar a “eficiência e a resposta do dispositivo de apoio que permitiu salvar vidas”.

O responsável anunciou que foi desde já aberto um inquérito interno e está a prestar todo o apoio a todas autoridades.

Diz ainda que todos os elevadores foram suspensos e que vão ser inspecionados nos próximos dias.

Pedro Bogas diz que o contrato de manutenção dos elevadores em vigor foi celebrado no passado dia 20 de agosto e está em vigor desde então. “As inspeções periódicas manteram-se sem qualquer falha”, garante o presidente da Carris.

"As inspeções diárias estão devidamente registadas", referiu ainda.