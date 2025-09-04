“Face ao trágico acontecimento ocorrido em Lisboa, decidi cancelar todas as ações de campanha da minha iniciativa, nos próximos dias, dias que são de luto e consternação. A prioridade, neste momento, é o respeito pelos que sofrem, é o recolhimento e a solidariedade”, diz uma nota do candidato presidencial, citada pelo Observador.

Nas redes sociais refere: "O número de vítimas provocado pelo acidente com o Elevador da Glória é uma verdadeira tragédia humana. A cidade de Lisboa está de luto".

"Às famílias atingidas por esta tragédia envio o meu profundo pesar e o meu abraço de solidariedade", acrescenta o candidato