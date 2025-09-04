A candidatura presidencial de Luís Marques Mendes decidiu cancelar todas as ações de campanha dos próximos dias.
“Face ao trágico acontecimento ocorrido em Lisboa, decidi cancelar todas as ações de campanha da minha iniciativa, nos próximos dias, dias que são de luto e consternação. A prioridade, neste momento, é o respeito pelos que sofrem, é o recolhimento e a solidariedade”, diz uma nota do candidato presidencial, citada pelo Observador.
Nas redes sociais refere: "O número de vítimas provocado pelo acidente com o Elevador da Glória é uma verdadeira tragédia humana. A cidade de Lisboa está de luto".
"Às famílias atingidas por esta tragédia envio o meu profundo pesar e o meu abraço de solidariedade", acrescenta o candidato
