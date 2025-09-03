Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Feira do Livro do Porto termina no próximo fim de semana e as atividades continuam com o compromisso de juntar a literatura com a cultura. Segundo nota enviada à imprensa, pelos Jardins do Palácio de Cristal já passaram mais de 183 mil visitantes.

O festival literário do Porto encerrará com o concerto de Sérgio Godinho & Os Assessores, às 19h00 do próximo domingo.

Música em homenagem a Sérgio Godinho

No sábado e domingo, o público pode assistir aos concertos “Vozes em Movimento: MARÉ ALTA”, fruto de uma criação coletiva conduzida pelo grupo Frenesim. O projeto juntou dezenas de vozes portuenses numa oficina de cinco dias para construir um concerto-manifesto em homenagem a Sérgio Godinho. O coro apresenta-se sábado, às 12h00, no Lago dos Cavalinhis, e Domingo, às 17h30, na Concha Acústica.

O ciclo dedicado ao músico culmina no dia 7 de setembro, data de encerramento da Feira, com Sérgio Godinho & Os Assessores a subir ao palco do Rossio (praça que fica em frente ao Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota), a partir das 19h00. O concerto conta ainda com a participação especial de Manuela Azevedo.

No sábado, também na Concha Acústica, Tomás Wallenstein encerra o ciclo “E o coração que o conte/ Quantas vezes já não bateu para nada”, a partir das 19h00. Já no auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, tem lugar os últimos concertos intimistas do ciclo “Só na Noite o Amor é Curandeiro”: Luca Argel na sexta-feira e B Fachada & Piano no sábado, ambos às 21h00

Cinema e literatura no Auditório

O Auditório da Biblioteca Almeida Garrett acolhe cinema e literatura: Almorada, inspirado em Sebastião Alba (sábado, 16h30), e um recital a partir de Adília Lopes (domingo, 16h30). Às 18h00 de domingo, Marta Pais de Oliveira apresenta A última lição de José Gil em conversa com o filósofo.

Programação infantil e exposições

Para os mais novos, a BMAG recebe o espetáculo sensorial Descobridores (sábado e domingo, 11h30, para bebés 4-12 meses) e as sessões Sons, Rimas e Encantos, com Paulo Galindro (a partir dos 3 anos).

As exposições Os Amigos do Gaspar, Três Luzes Acenderam ao Mesmo Tempo em Três Janelas Diferentes (Noiserv e Berto Pinheiro) e Lúcido Desvaneio (Galeria Municipal) mantêm-se abertas.

Até domingo, mais de 130 stands de editoras, livreiros e alfarrabistas preenchem a Avenida das Tílias. O programa completo está disponível no site da feira.