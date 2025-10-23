Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O formato mantém-se fiel à essência que o tornou um sucesso: uma conversa franca, descontraída e bem-humorada sobre sexualidade, relações e intimidade, onde nada é tabu.

A dupla promete um espetáculo interativo, com o habitual formato de pergunta e resposta e a presença de convidadas e convidados especiais que vão ajudar a explorar temas com o mesmo tom aberto e divertido que caracteriza o podcast.

"Três Pancadas": a Newsletter com tudo sobre teatro, inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" traz todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abre a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

Tânia Graça, psicóloga e sexóloga, destaca-se pela forma acessível e envolvente com que fala sobre temas de sexualidade, enquanto Ana Markl, conhecida comunicadora e humorista, traz o seu olhar experiente e humor inteligente para as conversas — uma combinação que tem conquistado o público.

O evento promete uma noite de diálogo, humor e reflexão sobre a forma como falamos (ou não falamos) de sexo e intimidade.

Os bilhetes já se encontram à venda aqui para o Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no próximo dia 12 de dezembro. Custam entre 12 e 20 euros.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.