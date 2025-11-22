Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Hoje, pela manhã, Nuno Markl voltou a publicar na rede social Instagram, voltando a agradecer pelo "amor" que recebeu de todos, afirmando que "hemorragia na mioleira a ser reabsorvida aos poucos! Isto vai. Devagar mas vai".

Às palavras, o radialista e humorista voltou a juntar uma fotografia captada na cama de hospital.

Lembra-se que Nuno Markl está presente regularmente nas Manhãs da Rádio Comercial, para além de também participar no programa Taskmaster, da RTP 1.

