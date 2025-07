Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No dia 7 de junho, na Sala Ducal do Palácio Apostólico, viveu-se um momento de rara simplicidade e profundidade humana. Durante uma audiência privada, o Papa Leão XIV recebeu a família de Giovanni Giordano, colaborador do capelão dos Carabineiros no quartel “V.B. Salvo D’Acquisto”, em Tor di Quinto, Roma. O encontro decorreu num ambiente solene, mas foi um gesto inesperado de uma criança que marcou todos os presentes.

Entre os convidados estava o filho pequeno de Giovanni, um menino inquieto, animado por uma energia contagiante, conta o canal Vatican News. Enquanto os adultos aguardavam em silêncio e compostura, o rapaz corria pela sala, sem prestar muita atenção ao ambiente cerimonial. Contudo, no momento em que o Papa fez um simples aceno, deu-se um momento desarmante: o menino parou, sorriu e correu sem hesitar para abraçar o Santo Padre.

Sem filtro ou hesitação, o gesto espontâneo do menino foi recebido com ternura por Leão XIV, que retribuiu o abraço com um sorriso afetuoso. Para muitos, o momento assumiu uma dimensão quase evangélica. Como recordou depois o Vaticano, ecoando o Evangelho segundo São Mateus: “Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no Reino dos Céus” (Mt 18,3).

O episódio, ainda que breve, ganhou simbolismo dentro da Cúria. “É precisamente nesses gestos simples e verdadeiros que Deus nos fala. A alma livre de uma criança reconhece melhor do que ninguém a bondade e a paternidade divina”, assinalou o Vaticano.

O encontro foi descrito como “simples, mas profundamente humano”, revelando a dimensão pastoral do pontificado de Leão XIV e o seu apreço pelos gestos sinceros e autênticos.

