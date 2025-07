Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O encontro aconteceu às 13h30 (hora local) e teve como tema "o conflito em curso e a urgência de caminhos justos e duradouros para a paz".

Zelensky e Leão XIV reiteraram também "a importância do diálogo como via privilegiada para pôr fim às hostilidades".

Durante o encontro, o Papa "expressou a sua dor pelas vítimas e renovou a sua oração e proximidade ao povo ucraniano, encorajando todos os esforços para libertar os prisioneiros e procurar soluções comuns".

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O Papa e o presidente ucraniano apareceram na varanda da residência papal em Castel Gandolfo e acenaram às pessoas.

No final do encontro, Volodymir Zelensky dirigiu-se à imprensa, agradecendo ao Papa e ao Vaticano a oportunidade do encontro, o apoio da oração e a atenção prestada à questão que envolve a Rússia e as crianças ucranianas.