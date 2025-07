A distância é também física, desde que o Duque de Sussex se mudou com a família para os Estados Unidos.

No entanto, há uns dias, altos assessores do Rei e do Príncipe Harry foram fotografados juntos em Londres, abrindo possivelmente um canal de comunicação entre ambas as partes pela primeira vez em vários anos.

Meredith Maines, chefe de comunicações do duque, e Liam Maguire, responsável pela comunicação de Harry e Meghan no Reino Unido, foram vistos a reunir-se com Tobyn Andreae, secretário de comunicação do Rei, na Royal Over-Seas League, nas imediações de Clarence House.

Sabe-se que a família real britânica tem uma série de regras que comandam as vivências de cada um na linhagem.

Um pai e um filho precisarem de assessores para conversarem é algo a que o resto das famílias não está habituado, mas pode resultar numa aproximação.

O The Mail On Sunday, citado pela SKY News, cita uma fonte que diz que não existia uma “agenda formal” para a reunião, mas que “havia assuntos que ambas as partes queriam discutir”.

As relações entre o Rei e o seu segundo filho deterioraram-se ainda mais após a entrevista dada por Harry e Meghan a Oprah Winfrey, em 2021, na qual alegaram que um membro da família real teria manifestado preocupação com a cor da pele do filho do casal, Archie, antes do seu nascimento.

No polémico livro de memórias Spare, o duque afirmou que o seu irmão, o Príncipe de Gales, o agrediu fisicamente, e que o Rei colocava os seus próprios interesses à frente dos de Harry, além de sentir ciúmes de Meghan.

Numa entrevista ao Good Morning America em 2023, Harry afirmou ter ficado “estupefacto” com a decisão de o afastar da casa real. O duque chegou mesmo a processar o Ministério do Interior britânico devido à retirada da protecção oficial.