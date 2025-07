“Acho que vai requerer um pouco menos de olhar para o próprio umbigo e menos queixumes e posições fetais. E vai exigir que os democratas se deixem de tretas”, disse Obama durante a angariação de fundos, de acordo com a CNN.

"Não me digam que são democratas, mas estão um pouco desiludidos e não estão a fazer nada. Não, agora é exatamente o momento de entrarem em cena e fazerem alguma coisa", disse. "Não digam que se preocupam profundamente com a liberdade de expressão e depois ficam calados. Não, defendam a liberdade de expressão quando for difícil. Quando alguém diz algo de que não gostamos, mas mesmo assim dizemos: ‘Sabem que mais, essa pessoa tem o direito de falar’. ... O que é preciso agora é coragem".

As declarações de Obama surgem num momento em que o Partido Democrata tenta redefinir o seu rumo, durante o segundo mandato de Trump.

Enquanto continua o debate interno sobre quem deve liderar o partido, Obama incentivou os militantes a concentrarem esforços nas eleições para governador em Nova Jérsia e Virgínia, sublinhando que estas corridas, fora do calendário eleitoral habitual, podem representar “um grande salto para onde precisamos de ir”.

"Parem de procurar a solução rápida. Parem de procurar o Messias. Há grandes candidatos a concorrer neste momento. Apoiem esses candidatos", disse Obama, referindo-se às eleições de Nova Jérsia e da Virgínia.

Obama falou numa angariação de fundos privada organizada pelo governador de Nova Jérsia, Phil Murphy, e pela sua mulher, Tammy Murphy, na sua casa em Red Bank, Nova Jérsia.

O jantar íntimo angariou 2,5 milhões de dólares através de doações presenciais e online para o DNC (Comité Nacional Democrata), segundo uma fonte da CNN.

Obama também defendeu que os democratas precisam de se concentrar na forma de “fazer o bem às pessoas”, reconhecendo as diferentes opiniões dentro do partido sobre a melhor forma de o fazer.

"Tem havido, segundo percebi, alguma discussão entre a esquerda do partido e as pessoas que estão a promover a agenda da abundância, entre aspas. Ouçam, essas coisas não são contraditórias. Querem fazer algo pelas pessoas e melhorar as suas vidas? Têm de descobrir como o fazer", afirmou.

"Não me interessa o quanto gostamos dos trabalhadores. Eles não podem pagar uma casa porque todas as regras do vosso estado tornam proibitiva a construção. E o zonamento impede as estruturas multifamiliares por causa dos NIMBY's (Not In My Backyard/Não No Meu Quintal)“, disse, referindo-se às opiniões daqueles que não querem novas construções ao pé das suas casas.

"Não quero saber a vossa ideologia, porque não podem construir nada. Isso não importa."

No evento de angariação de fundos à porta fechada, na sexta-feira, o ex-presidente disse que não ficou “surpreendido com o que Trump fez” ou que “não há mais barreiras dentro do Partido Republicano”.