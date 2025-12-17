Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A adaptação, da autoria de Cátia Pinheiro, Hugo van der Ding e José Nunes, transporta a primeira tragédia de Shakespeare, "Titus Andronicus", para os conflitos contemporâneos. Segundo a produção, Titus é marcada “pelos excessos, pela brutalidade e por um mecanismo de vingança que se perpetua até ao colapso total”, encontrando na encenação espaço para refletir sobre “aquilo que na violência, passada ou presente, continua a pulsar”.

A ação abandona o campo de batalha romano e situa-se num “after hours saturado de luz, suor e tragédia”, onde a violência é simultaneamente exibida, comentada e rentabilizada, refletindo o mundo contemporâneo, com guerras transmitidas em direto, indignação efémera e um ciclo de retaliação aparentemente impossível de quebrar.

O elenco reúne Cátia Pinheiro, João Nunes Monteiro, João Oliveira, Maria Inês Peixoto, Pedro Frias, Roldy Harrys, Rui Maria Pêgo, Tiago Jácome, Tita Maravilha e Vicente Gil, com participações em vídeo de Hugo van der Ding, Joana Ricarte e José Nunes. A equipa artística inclui cenografia de Cátia Pinheiro e Igor Pittella, figurinos de Jordann Santos, luz de Daniel Worm d’Assumpção, música e sonoplastia de Vasco Zentzua, vídeo de Vasco Mendes, e consultorias científica e dramatúrgica de Joana Ricarte e Maria Sequeira Mendes.

"Titus" é resultado de uma coprodução da Estrutura, Teatro Nacional São João e Centro Cultural de Belém.

Os espetáculos terão lugar às sextas-feiras, às 20h00, sábados, às 19h00, e domingos, às 17h00. Fica em cena até 25 de janeiro e os bilhetes podem ser adquiridos aqui.

