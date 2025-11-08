Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ao contrário da maioria dos filmes biográficos, este não retrata necessariamente a trajetória de vida do cantor desde a infância até ao estrelato (apesar de contar com muitas memórias de infância). O filme foca-se maioritariamente no processo criativo do álbum de 1982, “Nebraska” — um projeto altamente diferente do álbum posterior “The River”.

Gravado num gravador de 4 pistas no quarto de Springsteen em New Jersey, “Nebraska” foi uma aposta arriscada, feito de forma artesanal e crua. O filme, escrito e realizado por Scott Cooper, que adapta o livro homónimo de Warren Zanes, “Springsteen: Deliver Me from Nowhere”, permite ao espectador acompanhar a criação e transformação das músicas.

O filme é protagonizado por Jeremy Allen White, conhecido pelas séries “The Bear” e “Shameless” que interpreta todas as músicas e até toca harmónica, numa excelente atuação.

Centrado no ano de 1981, o filme retrata um jovem Bruce Springsteen que após sentir o peso da fama, e as tormentas de traumas passados, decide isolar-se na sua casa, em Nova Jérsia.

O elenco conta ainda com nomes como Jeremy Strong, Paul Walter Hauser e Stephen Graham. Os produtores salientaram que esta é uma história incrivelmente corajosa que explora o processo de cura de traumas e questões de saúde mental através da arte, num artista tão mitificado como Bruce Springsteen.

O próprio músico, que se envolveu ativamente na produção, elogiou a performance de Jeremy Allen White, afirmando que os fãs vão reconhecer de imediato a sua essência.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.