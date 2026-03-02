Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No último ano, foram identificados seis dadores em morte cerebral, resultando na colheita de 16 órgãos vitais, nomeadamente dois pulmões, dois corações, seis fígados e seis rins. O número representa um aumento face a 2024, quando foram colhidos 14 órgãos provenientes de nove dadores.

A ULS Médio Tejo, que serve cerca de 170 mil utentes, atingiu em 2025 uma taxa de 35,3 dadores por milhão de habitantes e 94,1 órgãos colhidos por milhão de habitantes, com uma média de 2,7 órgãos por dador. A idade média dos dadores foi de 48 anos, inferior ao habitual, variando entre 33 e 85 anos, sendo quatro do sexo masculino e dois do sexo feminino. As causas de morte cerebral apresentaram um padrão distinto, com três casos de paragem cardiorrespiratória, dois acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos e um trauma cranioencefálico.

"A doação de órgãos entre seres humanos é, sem dúvida, um dos gestos mais altruístas que existe, e cada processo de doação representa um momento de enorme exigência clínica e humana. Em 2025, aumentámos o número de órgãos colhidos, o que significa mais oportunidades de vida para doentes em lista de espera. Este é um trabalho que só é possível graças ao empenho articulado de uma equipa multidisciplinar altamente dedicada e à generosidade dos nossos utentes e das suas famílias", disse Lucília Pessoa, médica intensivista e coordenadora hospitalar da doação de órgãos da ULS Médio Tejo

Também o Presidente do Conselho de Administração da ULS Médio Tejo, Casimiro Ramos, destaca a importância destes resultados:

"O aumento do número de órgãos para transplantação em 2025 confirma a consistência do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas equipas da ULS Médio Tejo ao longo dos últimos anos. Este percurso, iniciado há mais de uma década, demonstra que, mesmo longe dos grandes centros nacionais, é possível alcançar resultados de excelência quando existe organização, competência técnica e um compromisso claro com a vida", revela.

O desempenho da ULS Médio Tejo reforça o papel da instituição como referência nacional na doação de órgãos, contribuindo para salvar vidas e aumentar a esperança de quem aguarda um transplante em Portugal.

