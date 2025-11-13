Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O espaço é descrito como “um espaço de memória e emoção, onde o público é convidado a mergulhar no universo criativo dos Silence 4”, com curadoria de David Fonseca e da Think Out Loud, responsável também pela produção do projeto, com o apoio do LX Factory e da loja Sr. Piano. A Pop-Up Store pretende homenagear a história e o legado da banda, uma das mais amadas de Portugal.

No centro da sala, uma instalação sensorial recria a casa desabitada em Leiria que serviu como primeira sala de ensaios da banda. Segundo o comunicado, trata-se de “um espaço de criação rudimentar e liberdade, onde quatro jovens deram forma ao som que viria a marcar uma geração”, com caixotes, velas, telas e um velho candeeiro metálico.

Entre os objetos expostos, destaca-se a cassete-maquete amarela e a caixa de cartão artesanal que os Silence 4 levaram às editoras em 1996. De acordo com o comunicado, este é “um dos símbolos mais fortes da fé e da ousadia que marcaram o início da banda”, e encontra-se em vitrine central, como testemunho da criatividade dos músicos.

O espaço reúne ainda espólio original, pautas manuscritas, fotografias inéditas da coleção pessoal da banda, e os documentários da RTP: “Silence 4 — The Early Days”, realizado por Filipe Cunha Monteiro, e “Silence 4 - Especial”, realizado por Paulo Resende. Estes são exibidos numa televisão dos anos 90, promovendo “um diálogo entre o passado e o presente”.

Ao longo das próximas semanas, a Pop-Up Store acolherá ações especiais para fãs e atuações surpresa, a anunciar brevemente. Para além do caráter expositivo, o espaço funciona também como loja oficial da banda, com merchandising e reedições em vinil dos álbuns “Silence Becomes It” (1998) e “Only Pain Is Real” (2000).

Os Silence 4 venderam mais de 240 mil cópias do álbum de estreia, alcançando sêxtupla platina, e tornaram-se um dos maiores fenómenos da música portuguesa, com atuações em coliseus, na Expo 98, em festivais nacionais e palcos internacionais.

O ano de 2025 marca o reencontro único da banda, e não um regresso definitivo. Depois de três noites esgotadas em Leiria, passagens pelos Açores e Madeira, quatro datas na Super Bock Arena arrancam hoje (13, 14, 15 e 16 de novembro), seguidas por dois concertos na MEO Arena, a 12 e 13 de dezembro, com a primeira data já esgotada e a segunda quase esgotada, culminando na Passagem de Ano em Albufeira.

O Level One do LX Factory, epicentro cultural de Lisboa, acolhe agora este espaço de celebração, descrito no comunicado como “um refúgio de memórias e de reencontro com a história”. Trinta anos depois, os Silence 4 continuam a ser mais do que uma banda, mas “um lugar onde toda uma geração se encontrou”.

