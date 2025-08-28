Sérgio Godinho completa 80 anos no próximo 31 de agosto, e as celebrações estão à altura da sua importância na cultura portuguesa. A cidade do Porto, onde nasceu e à qual continua a chamar "raiz e ponto de referência", homenageia o cantor, compositor e escritor com uma programação especial inserida na Feira do Livro do Porto, que decorre de 23 de agosto a 7 de setembro, nos Jardins do Palácio de Cristal.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Sérgio Godinho firmou-se como uma das figuras mais incontornáveis da música portuguesa, autor de canções que marcaram várias gerações e de uma obra literária cada vez mais reconhecida. Em 2025, a cidade que o viu nascer retribui com um conjunto de tributos simbólicos e afetivos.

No arranque da Feira, no dia 23 de agosto, o cantor foi distinguido com a Medalha de Honra da Cidade do Porto e com uma tília de homenagem plantada na icónica Avenida das Tílias, nos jardins do evento. O momento contou ainda com a inauguração de uma exposição e livro de banda desenhada intitulados “O Meu Sérgio”, um projeto coordenado por Tiago Manuel, com obras de oito artistas nacionais, que reinterpretam o universo poético e visual do músico.

A homenagem estendeu-se ao cinema, com a exibição da curta “Era uma vez no apocalipse”, protagonizada por Sérgio Godinho, e do clássico “Kilas, o Mau da Fita”, onde colaborou como co-argumentista e compositor da banda sonora.

O olhar de Rita Carmo: um retrato em fotografias

No dia 30 de agosto, dois momentos especiais celebram as duas paixões de Sérgio Godinho: a fotografia e a literatura. Às 15h00, na Biblioteca Almeida Garrett, será lançado o livro “Sérgio Godinho por Rita Carmo”, uma coletânea de imagens íntimas e poderosas, captadas ao longo dos anos pela fotógrafa que melhor conhece os bastidores da música portuguesa.

Para Rita Carmo, o homenageado é mais do que um sujeito fotográfico: é cúmplice, inspiração e amigo. O resultado é uma obra visual que revela o homem por detrás das canções, nos palcos e fora deles.

Pouco depois, terá lugar a apresentação do novo livro de contos do autor, intitulado “Como se não houvesse amanhã”, numa conversa com Francisco José Viegas e José Carlos Barros.

A celebração culmina a 7 de setembro, com o concerto “Sérgio & Os Assessores – Liberdade25”, às 19h00, no Rossio junto ao Pavilhão Rosa Mota. O espetáculo terá a participação especial de Manuela Azevedo, numa noite que promete ser tão festiva quanto emotiva — uma jornada coletiva de reconhecimento do legado de um criador que sempre fez da liberdade o seu norte.

Mas esta não será a única atuação de Sérgio Godinho neste ciclo comemorativo. Já estão agendados concertos em Guimarães (Festival Manta), Marinha Grande (Teatro Stephens) e Lisboa, na tradicional Feira da Luz. A capital prestará também a sua homenagem, com a atribuição da Medalha de Mérito Cultural, numa cerimónia no início de setembro.