As novidades da Porto Editora até dezembro incluem romances de autores estrangeiros e portugueses, novas recolhas poéticas e ensaios dos mais variados temas.

Em setembro, será publicado "A Existência da Vida", de Iida Turpeinnen, que mostra o poder que a literatura tem para resgatar o que está extinto. A autora participará no festival FOLIO 2025, que decorre entre 9 e 19 de outubro. Outro destaque é o romance "Se um dia voltarmos", de María Dueñas, que resgata a memória dos exilados espanhóis na Argélia colonial.

Entre os destaques de outubro está "O Louco de Deus no Fim do Mundo", de Javier Cercas, um ensaio literário sobre fé, morte e redenção, que chega em outubro. O autor estará em Portugal para a apresentação do livro.

Outro destaque para o próximo mês é "Madona com Casaco de Peles", do jornalista e ativista turco Sabahattin Ali, que conta a história de um amor impossível entre Raif Efendi e Maria Puder, numa luta entre liberdade e a tradição na sociedade.

No que diz respeito aos escritores que receberam o Prémio Nobel da Literatura, destaque para uma edição comemorativa de "Ensaio sobre a Cegueira", de José Saramago, nas livrarias em novembro. Antes, em outubro, pela coleção Dois Mundos chega uma das grandes novidades, os "Contos Completos", de Ernest Hemingway, edição que reúne cerca de 80 histórias, incluindo mais de 30 inéditos em Portugal. Annie Ernaux também vê mais um título no catálogo nacional, "A Escrita como Uma Faca", um diálogo íntimo entre a autora e o escritor Frédéric-Yves Jeannet.

Na literatura em língua portuguesa, a Assírio & Alvim edita, entre setembro e outubro, obras como "A Destruição do Tempo", de Luís Quintais, uma antologia pessoal que revisita três décadas de escrita poética, "Idade da Perda", de Daniel Jonas, e "A Partilha do Lume", em que A.M. Pires Cabral homenageia poetas e pintores.

"Cousas de Folgar e Gentilezas: uma antologia do Cancioneiro Geral de Garcia de Resende", com edição de Graça Videira Lopes, e "Obra Poética III", que encerra a publicação da poesia editada de António Ramos Rosa, serão publicados até novembro.

Não-ficção: de Gouveia e Melo ao Ultramar

No campo da não-ficção, destaque para a publicação, ainda em setembro, de "Gouveia e Melo - Uma Biografia", um retrato do percurso do almirante, desde a infância em Moçambique até à candidatura presidencial, da autoria do jornalista Vítor Matos.

"A Mais Breve História do Ultramar", de David Moreira, é também um dos destaques, ainda no mês de setembro, e traça a história desde o mapa cor-de-rosa até ao 25 de Abril, numa tentativa de reacender o debate pós-colonial em Portugal.

Ainda no campo da história de Portugal, em "Breve história do 25 de novembro", o jornalista Filipe Garcia revisita um dos momentos marcantes da história recente portuguesa, com novos dados e testemunhos sobre o fim do PREC (Processo Revolucionário em Curso), num livro que chega no próximo mês.

"Tudo sobre o Irão", da autoria do jornalista Ricardo Alexandre, chega também às livrarias e é uma obra que analisa um dos territórios mais relevantes e incompreendidos do Médio Oriente, através de entrevistas, reportagens e recolha de informação.

Outro destaque é "Moneta", de Gareth Harney, traz a história da Roma Antiga em doze moedas, que testemunham o sangrento assassinato de César, as bancadas lotadas do Coliseu e o percurso das legiões por terrenos desconhecidos.

Livros também para os mais novos

Um dos destaques da Porto Editora, para o mês de setembro, é "Um Azul para Marte", de José Saramago. Um conto do Nobel, agora adaptado para crianças, com ilustrações de Claudia Legnazzi.

Isabel Allende também está no catálogo, com "Perla e o pirata", que marca o regresso da autora à literatura infanto-juvenil com uma história que mostra a ligação entre uma criança e o seu animal de estimação.

"O Estranhão", de Álvaro Magalhães, marca presença com "Apanha que é ladrão", uma aventura que envolve um papagaio falador e os já habituais sobressaltos. O autor assina também duas obras que entram no mundo do futebol, "Os Indomáveis F. C. — Entre o céu e o inferno" e "Tudo o que sempre quiseste saber sobre futebol".

"O Rei com Música na Cabeça" é também outro destaque do catálogo da Porto Editora. Da autoria de Martim Sousa Tavares, conta a história do Rei da Áustria que sofria com um problema que todas as pessoas saberão identificar: passar o dia com determinado tema na cabeça. Um livro que introduz os mais novos ao nome e obra de Mozart.