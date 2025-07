Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A mostra “Rui Veloso: Uma Vida Em 45 Voltas” estará patente no ArrábidaShopping a partir de 9 de setembro, convidando todos os apaixonados pela música portuguesa a conhecer de perto a vida pessoal e profissional do músico.

A exposição é gratuita e pode ser visitada de 9 de setembro até 21 de outubro na Praça Central, Piso 0.

Além de fotografias inéditas, a exposição, que tem a curadoria da SOTA – State of the Art –, contará com objetos pessoais, itens exclusivos, como discos de platina e dupla platina, guitarras do artista – o instrumento mais acarinhado pelo próprio –, indumentária icónica, capas de álbuns, entre outros elementos nunca vistos. A mostra inclui ainda um conjunto de itens de fãs e um espaço especial dedicado aos amigos de longa data do artista.

A comemoração não fica por aqui. “Não há estrelas no Céu” e “Porto Covo” são algumas das baladas icónicas que vão poder ser ouvidas por todos no concerto que acontece a 3 de outubro no ArrábidaShopping e que promete transportar o público numa viagem nostálgica pelos êxitos que marcaram várias gerações. O acesso ao concerto é gratuito, estando sujeito ao levantamento prévio de pulseiras.