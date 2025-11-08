Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O príncipe Harry pediu desculpa ao Canadá depois de ter usado um boné dos Los Angeles Dodgers durante o jogo 4 da World Series contra os Toronto Blue Jays.

Harry e a mulher, Meghan, estavam na primeira fila do encontro, ambos com bonés azuis dos Dodgers, uma escolha que causou alguma consternação no país da Commonwealth, que o casal tinha chamado de casa e cujo chefe de Estado é o pai de Harry, o rei Carlos III.

“Primeiro, gostaria de pedir desculpa ao Canadá por o ter usado. Segundo, estava sob pressão. Não havia muita escolha”, afirmou o Duque de Sussex numa entrevista à CTV, acrescentando com humor que usar o boné lhe pareceu “a coisa mais educada a fazer” depois de ter sido convidado pelo proprietário da equipa.

Posteriormente, Harry passou a usar um boné dos Blue Jays pelo restante da série, mostrando apoio à única equipa canadiana na Major League Baseball. O Canadá acabou por perder a série diante dos campeões defensores, os Dodgers, num dramático jogo 7.

Explicando a escolha inicial do boné, Harry disse: “Quando se perde muito cabelo no topo da cabeça e se está sob luzes fortes, pega-se em qualquer chapéu disponível.” Durante a visita ao Canadá para os eventos da Remembrance Week, recebeu ainda um boné dos Blue Jays enquanto se encontrava com os veteranos mais antigos do país.

Na entrevista à CTV, Harry admitiu estar “desolado” com a derrota de Toronto. “Nos jogos 5, 6 e 7, fui Blue Jays até ao fim. Agora que já admiti isso, vai ser difícil regressar a Los Angeles”.

Desde que deixaram a vida real, Harry e Meghan vivem em Montecito com os filhos Archie, de 6 anos, e Lilibet, de 4. Meghan residiu em Toronto durante as gravações da série Suits e passou tempo com Harry nos primeiros dias da relação, antes do casal se mudar para Los Angeles em 2020. Meghan já tinha demonstrado anteriormente apoio aos Blue Jays.

