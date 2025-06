Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“No ano em que celebra três décadas de existência, o Portugal Fashion não se esgota na sua edição nacional – que acontece entre 01 e 05 de julho no Porto e Norte de Portugal - e abre caminho para um novo ciclo de internacionalização com o início de um roteiro global”, explica a organização em comunicado de imprensa.

Segundo o Portugal Fashion, a viagem do novo ciclo de internacionalização começa hoje em Milão, com os desfiles de David Catalán e Miguel Vieira na semana da moda masculina de Milão, e segue para Paris na terça-feira, onde a dupla Ernest W. Baker apresenta a sua “visão singular da moda contemporânea”.

Miguel Vieira apresenta na passarela milanesa a coleção primavera/verão 2026 batizada de “Uma noite no jardim”, com as cores preto-caviar e branco-gardénia a assumirem destaque.

Já o ‘designer’ David Catalán levou a Milão uma coleção onde mistura o “espírito do ‘workwear’ com a sofisticação de um guarda-roupa clássico”, com as peças monocromáticas a terem o papel principal.

Para a diretora do Portugal Fashion, Mónica Neto, “o regresso do Portugal Fashion ao circuito internacional representa uma decisão estratégica com impacto direto na valorização económica da moda de autor nacional”.

“A presença em plataformas de grande visibilidade, como Milão e Paris, permite não só consolidar o posicionamento internacional dos nossos designers, como também potenciar oportunidades de negócio em mercados altamente influentes e competitivos”, acrescentou.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), com o apoio dos seus parceiros estratégicos e cofinanciado pelo SIAC – Apoio a Ações Coletivas Internacionalização do Portugal 2030, no âmbito do Compete 2030 – Programa Inovação e Transição Digital, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Em 2024, a edição do Portugal Fashion prevista para julho desse ano foi cancelada por não ter sido possível reunir “todos apoios necessários”.

“Apesar de todos os esforços para realizar a edição deste ano não foi possível, em tempo útil, reunir todos apoios necessários que permitiriam garantir a qualidade do evento Portugal Fashion a que todos já se habituaram. Foi uma decisão muito difícil para a ANJE [Associação Nacional de Jovens Empresários]”, lia-se num comunicado enviado à comunicação social em meados de junho de 2024.

Meses antes, em outubro de 2023, a ANJE alertou que a 53.ª edição do Portugal Fashion, que estava a acontecer naquela altura, poderia ser a última, devido aos atrasos dos fundos comunitários.