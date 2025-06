Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O momento está agendado para as 18 horas do próxima segunda-feira, 23 de junho.

O brinde entre os autarcas marca simbolicamente o arranque da "noite mais longa do ano" nas duas margens ribeirinhas. Antes do brinde, Rui Moreira fará o habitual passeio pela Ribeira, num encontro informal com a festa e com os portuenses.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Já o jantar de São João da Câmara Municipal do Porto decorrerá, pelo terceiro ano consecutivo, na Casa do Roseiral, a partir das 20h30.

A noite de São João conta ainda com música e animação em vários palcos - o Largo do Amor de Perdição, nos Jardins do Palácio de Cristal e na Casa da Música.

O ponto alto da festividade está marcado para a meia-noite em ponto, com o espetáculo de fogo de artifício, que este ano, pela primeira vez, irá estender-se da Ponte Luís I até à Ponte da Arrábida, durante 16 minutos.