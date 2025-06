Quando a Inteligência Artificial entra num escritório de advogados, é preciso mudar hábitos e processos. A forma como estes profissionais trabalham está a transformar-se todos os dias e o impacto do uso desta tecnologia na profissão já é visível.

A aplicação de tecnologia para apoiar ou melhorar os serviços jurídicos já é uma realidade — e em Portugal começam a surgir startups que desenvolvem estas soluções. As firmas podem optar por soluções próprias ou recorrer a outsourcing, através de parcerias com legal techs especializadas.

“É impressionante o impacto que uma ferramenta de inteligência artificial tem na velocidade com que conseguimos executar todas as tarefas. Estas ferramentas dão aos advogados um verdadeiro superpoder: o de trabalhar de forma muito mais rápida e eficiente”, sublinha Paula Gomes Freire, Managing Partner, VdA.

Mas afinal, o que são legal techs? São empresas ou soluções tecnológicas que implementam inovação digital no setor jurídico, com o objetivo de tornar os serviços legais mais eficientes, acessíveis e automáticos.

Depois de conversar com as equipas e deixar claro que esta tecnologia vai ser uma aliada — e não uma substituta —, chega a altura de contratar o “estagiário com superpoderes”. É assim que nasce a necessidade de trabalhar com plataformas de IA e legal techs.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt