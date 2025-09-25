Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Quarteirão de Bombarda, no Porto, prepara-se para dois dias de atividade cultural e artística com a realização da Pop-Up do Futuro, iniciativa integrada no projeto Bombarda Digital. O tradicional bairro portuense é palco de uma programação multidisciplinar que envolve dez espaços comerciais locais, revela o comunicado enviado às redações.

Durante o evento, os visitantes podem explorar instalações interativas, ver concertos e performances, participar em oficinas digitais, atividades para crianças e jovens, juntar-se a conversas sobre os "sistemas do futuro" e experimentar micro-oficinas de competências digitais, pensadas para todas as idades. Considerada uma experiência híbrida, onde o comércio tradicional se cruza com práticas contemporâneas e digitais.

Um dos pontos do programa será o lançamento de dez instalações de realidade aumentada, desenvolvidas por artistas como Diogo Cottim, André da Loba, Diogo Matos, Projeto Ruído e Mariana Malhão. As obras que permanecerão disponíveis para visita nos meses seguintes exploram valores identitários do Quarteirão de Bombarda, refletindo o carácter alternativo e projetando-o para o futuro através de novas linguagens visuais e tecnológicas.

A programação começa ao final da tarde de sexta-feira, dia 26 de setembro, com a inauguração da instalação contínua “Manifesto Luminoso no L de Luz”, da autoria de João Ferreira (Lawless), que transforma um conjunto de luminárias num manifesto visual e sonoro sobre sustentabilidade. A instalação pode ser visitada até às 20h00 do dia seguinte.

Nesse mesmo dia, entre as 19h00 e as 21h00, o espaço Sabores do Sebouh acolhe uma Jam Session Sensorial conduzida por Minus & MRDolly, onde alimentos e utensílios do quotidiano são usados como instrumentos numa orquestra de batidas e loops improvisados. A seguir, entre as 20h00 e as 21h00, o Café Célia recebe a performance “Auto/distopia do Homem-Máquina”, um manifesto musical de Cody XV com cenografia de Diogo Mendes, que questiona a fusão entre humanidade e tecnologia.

No dia seguinte, sábado, 27 de setembro, a programação arranca logo de manhã. Entre as 10h30 e as 13h00, no Martim Cópias, realiza-se o projeto “Superficiário”, uma recolha colaborativa de texturas e superfícies do bairro com scanners portáteis, que dará origem a uma instalação visual em tempo real.

Às 11h00, a Simphonia das Letras recebe a oficina “Drawbots”, onde crianças e jovens vão poder construir pequenos robôs que desenham, através de princípios básicos de eletrónica criativa. A atividade prolonga-se até às 12h30.

Durante a tarde, entre as 14h30 e as 16h30, a loja Peso Real acolhe a oficina “Do 2D ao 3D”, onde os participantes são convidados a transformar os seus próprios desenhos em objetos físicos impressos em 3D.

Pelas 15h00, no espaço Gato Vadio, decorre uma conversa com a Manufactura Independente, dedicada à publicação digital, cidadania e dados abertos, com moderação de Rossana Mendes Fonseca.

Às 16h00, na Circus Network, arranca o workshop “Mural do virtual ao real”, onde os artistas Diogo Cottim e Marco DTLS vão explorar o cruzamento entre pintura mural tradicional e ferramentas de realidade virtual, com execução ao vivo até às 19h00.

A programação inclui também, às 17h00, uma sessão dedicada ao tema “Inteligência Artificial e Criação Artística”, no espaço Stay Wise / Bardo Creative Ground. A conversa abordará a utilização da IA generativa nas artes, a sua dimensão ética e o impacto no processo criativo.

O encerramento da Pop-Up do Futuro está marcado para as 20h00, na Galeria Fernando Santos, com um concerto da harpista Angélica Salvi, que apresentará um showcase de harpa contemporânea com elementos electroacústicos, numa atuação intimista e experimental.

A Pop-Up do Futuro assume-se como uma plataforma de encontro e experimentação, envolvendo residentes, visitantes, comerciantes e criadores, e reforça o posicionamento do Quarteirão de Bombarda como um polo de inovação cultural e diversidade criativa na cidade.