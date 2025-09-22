Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A suspensão das operações terá início às 20h00 de terça-feira (13h00 em Lisboa) e prolongar-se-á até às 08h00 de quinta-feira (01h00 em Lisboa), de acordo com a Qantas Airways, citadas pela Lusa, no Correio da Manhã.

A medida pretende evitar episódios de congestionamento como os registados em outubro de 2023, quando o tufão Koinu provocou o cancelamento inesperado de voos e deixou mais de 10.000 passageiros retidos no aeroporto.

Um porta-voz da Autoridade Aeroportuária de Hong Kong, citado pela EFE, afirmou que estão em vigor planos de contingência para garantir a segurança em pista, operações de voo, assistência a passageiros e transporte terrestre.

A situação está a ser monitorizada de perto, e a autoridade promete fornecer atualizações à medida que o supertufão evolui.

