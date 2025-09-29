Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Já no domingo à tarde, enquanto a tempestade ainda fazia sentir os seus efeitos em território português, os habitantes da Comunidade Valenciana começaram a receber alertas da Proteção Civil nos telemóveis, avisando para o risco elevado de inundações e recomendando precauções. Em algumas zonas, o aviso mantém-se até à noite de terça-feira.

Os efeitos da tempestade já se fazem sentir de forma significativa. Várias estradas foram encerradas, há perturbações no tráfego ferroviário e aéreo, e foram necessários resgates de emergência nas áreas mais afetadas de Castellón e Valência, onde ribeiros transbordaram e zonas urbanas ficaram submersas.

Em Aldaia, nos arredores de Valência, o extravasamento da ravina de La Saleta causou inundações em ruas e túneis, embora as estruturas de contenção tenham evitado danos mais graves. A presidente da câmara de Valência, María José Catalá, anunciou que as escolas localizadas em zonas costeiras ou afetadas pelas cheias permanecerão encerradas esta terça-feira, afetando mais de 500 mil alunos em 239 municípios.

A Proteção Civil reforça o apelo à população para evitar deslocações, sobretudo em áreas onde o risco de inundação é elevado. A incerteza quanto à localização exata das próximas precipitações é motivo de preocupação: “não podemos prever onde vai chover com mais intensidade”, afirmou um porta-voz.

Recorde-se que, há cerca de um ano, a região de Valência foi palco de um episódio semelhante, com inundações que causaram mais de 230 mortos, sublinhando os perigos associados a fenómenos meteorológicos extremos.

__

