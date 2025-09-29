Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Proclamada pelas Nações Unidas, esta data pretende sensibilizar governos, empresas, instituições e consumidores para a urgência de reduzir drasticamente as perdas alimentares ao longo da cadeia de produção, distribuição e consumo. A meta global, estabelecida nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), é clara: reduzir para metade o desperdício alimentar até 2030.

Em Portugal, o problema é também significativo. Estima-se que todos os anos mais de um milhão de toneladas de alimentos são desperdiçadas, desde a produção agrícola até à restauração e consumo doméstico. Ao mesmo tempo, centenas de milhares de pessoas vivem em situação de carência alimentar.

Neste contexto, várias entidades estão a assinalar a data com iniciativas concretas. A Eurest Portugal lançou hoje ações de sensibilização em escolas, empresas e unidades de saúde, com campanhas educativas e doações de excedentes alimentares, em colaboração com organizações como a Refood. As refeições servidas pela empresa incluem hoje pratos preparados com partes dos alimentos habitualmente descartadas, como forma de demonstrar que o aproveitamento integral pode ser nutritivo e saboroso.

Além das empresas, várias autarquias e associações em todo o país estão a promover debates, oficinas de cozinha sustentável, campanhas de sensibilização e recolhas de alimentos. A ideia comum é envolver todos os setores da sociedade, desde os produtores aos consumidores, numa mudança de comportamento que é urgente e necessária.

Reduzir o desperdício alimentar não é apenas uma questão ética e social, mas também ambiental: representa uma forma eficaz de reduzir emissões de gases com efeito de estufa, poupar água e preservar recursos naturais.

Este dia internacional lembra que o desperdício pode e deve ser evitado. Com ações simples, escolhas conscientes e colaboração entre diferentes atores, é possível construir um sistema alimentar mais justo, eficiente e sustentável.

