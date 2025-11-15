Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A história acompanha Carol Sturka (interpretada por Rhea Seehorn), uma escritora de romances eróticos frustrada com a sua carreira e a monotonia artística. Tudo muda quando um misterioso vírus extraterrestre atinge a Terra, transformando quase toda a população num coletivo de mentes interligadas — hive mind (conceito que descreve um estado onde a inteligência coletiva sobrepõem-se à experiência individual) — onde a dor, o conflito e o ego deixaram de existir. A personagem de Carol está entre as onze pessoas que permanecem imunes, e é através do seu olhar que o espectador é confrontado com o preço da felicidade absoluta.

Estreada na Apple TV+ a 7 de novembro, Pluribus marca o regresso de Vince Gilligan à televisão após o sucesso de Better Call Saul. O autor volta a explorar temas que lhe são familiares: a fronteira entre o bem e o mal, a ilusão do controlo e a tentação de 'corrigir' o mundo — mas desta vez num registo mais filosófico e de ficção científica.

Em entrevista ao G1, o autor explica o que o motivou a criar a personagem principal: “acho que o coração da Carol está no sítio certo, muito mais do que o de Walter White. E gosto de vê-la a tentar salvar o mundo. Ela não quer ser uma heroína por vaidade, quer apenas fazer o que acha certo.”

A série volta ao lado de ficção científica do autor que explorou em programas como The X-files (Ficheiros Secretos em Portugal) e promete ser mais do que uma história sobre uma pandemia alienígena: é uma parábola sobre o que significa ser humano num mundo onde todos pensam da mesma forma.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.