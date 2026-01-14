Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o Sindicato sublinha que os jornalistas já estão legalmente obrigados a cumprir a Lei de Imprensa, o Estatuto do Jornalista e o Código Ético e Deontológico, não sendo aceitável que um clube desportivo imponha compromissos adicionais por escrito. "Não precisam que um clube ou outra instituição venha requerer, por escrito e assinado, esse compromisso", afirma o sindicato.

Segundo o SJ, o documento apresentado pelo FC Porto contém cláusulas "absolutamente inaceitáveis", por serem limitadoras do exercício da profissão e potencialmente violarem a Lei de Imprensa, o que configura crime à luz do enquadramento legal português. Outras disposições são classificadas como desnecessárias, difíceis de compreender e "impossíveis de tolerar".

O sindicato manifesta a expectativa de que o clube "recuará nesta exigência" e passará a cumprir a lei, procedendo à acreditação de fotojornalistas detentores de carteira profissional para os eventos que organiza. Até que isso aconteça, o SJ exorta os profissionais a recusarem a assinatura do documento e a não aceitarem trabalhar "sem condições dignas e de segurança".

O apelo estende-se também às redações, que o sindicato pede que apoiem os fotojornalistas e se recusem a publicar imagens captadas por pessoas que não estejam legalmente habilitadas para o exercício da profissão.

No comunicado, o SJ aponta ainda uma alternativa para o problema que o FC Porto diz querer resolver. Caso o clube pretenda impedir o uso indevido de fotografias captadas em eventos de interesse público, a solução passa, segundo o sindicato, por permitir o acesso apenas a fotojornalistas com carteira profissional. "Resolve o problema na origem, sem pretender castigar quem cumpre", conclui.

