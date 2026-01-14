As académicas Júlia Garraio, Maria João Faustino, Rita Santos e Sílvia Roque escrevem um post nas redes sociais onde contam que embora saibam que partilhar "este episódio não é o mesmo que ter presenciado assédio; prova, todavia, que a acusação de assédio que ontem foi noticiada não é uma efabulação de pré-campanha; há, pelo menos, quase dois anos que ela foi feita a uma de nós em tom de confidência. Por isso, e porque as reações à denúncia de Inês Bichão sugerem mais um caso de linchamento mediático de uma mulher que denunciou assédio por parte de um homem poderoso, sentimos que é nossa obrigação intervir no debate."

Importa lembrar que as acusações se tornaram públicas no domingo à noite, quando a antiga assessora publicou, numa história do Instagram visível apenas para um grupo restrito, alegações de assédio sexual, citando três frases que o próprio João Cotrim de Figueiredo lhe teria dirigido. A imagem acabou por circular fora desse círculo e chegou às redações na manhã de segunda-feira, espalhando-se rapidamente pelas redes sociais e por mensagens privadas.

Segundo o Observador, estas alegações já eram conhecidas em meios internos da Iniciativa Liberal há cerca de dois anos, informação que contrasta com a afirmação do candidato de que apenas teve conhecimento do caso no passado domingo.

João Cotrim de Figueiredo foi confrontado com o assunto durante uma ação de campanha na Covilhã. Após isolar-se durante alguns minutos com o seu assessor de imprensa, surgiu perante os jornalistas negando qualquer comportamento de assédio, classificando as acusações como “absolutamente falsas” e acusando o que descreveu como “política suja”.

Acerca da notícia do Observador disse hoje “Eu não tinha conhecimento de nenhuma daquelas situações que foram relatadas. Elas não correspondem à verdade, são completamente falsas”, declarou o eurodeputado e ex-líder da IL, acrescentando que o assunto passará agora a ser tratado exclusivamente em tribunal. “Agora só vou falar disso em tribunal”, disse.