O plano editorial da Penguin Random House abrange ficção, não-ficção, clássicos, banda desenhada e literatura infantojuvenil, distribuídos pelas várias chancelas do grupo.

Um dos principais destaques do semestre é a chegada de Roberto Bolaño à chancela Cavalo de Ferro, com a publicação de dois livros. Em abril, chegam às livrarias "Contos Completos", obra que reúne a produção curta do escritor chileno, e "Um pequeno romance lúmpen", o último livro publicado em vida pelo autor.

Ainda na literatura internacional, fevereiro marca a edição de "O Tango de Satanás", romance inaugural de László Krasznahorkai, vencedor do Prémio Nobel da Literatura 2025, conhecido também pela adaptação cinematográfica de culto realizada por Béla Tarr. Em março, a Penguin Random House aposta numa nova tradução de "Fahrenheit 451", de Ray Bradbury, uma das distopias mais influentes do século XX.

Na chancela Alfaguara, o semestre é marcado por uma forte presença feminina. Estão previstos novos livros de Lara Moreno, Alba de Céspedes, Jamaica Kincaid e Leïla Slimani, bem como romances de Yiyun Li e Katie Kitamura, ambos destacados pela crítica internacional como dos melhores livros do ano. Pela primeira vez em Portugal, serão também publicados livros de Maria Grazia Calandrone, Tatiana Țîbuleac e Daniela Krien.

Entre os autores de língua portuguesa, a Companhia das Letras apresenta várias novidades. Patrícia Reis regressa ao romance com "O lugar da incerteza", enquanto Bruna Dantas Lobato se estreia em Portugal com "Horas azuis". O catálogo inclui ainda novos livros de José Gardeazabal, Ana Cláudia Santos, Afonso Cruz, Manuel Abrantes, Madalena Sá Fernandes e a publicação de três obras de Clarice Lispector: "A hora da estrela", "Laços de família" e "Felicidade clandestina".

A chancela Elsinore reforça o seu catálogo com autoras argentinas como Gabriela Cabezón Cámara e Ariana Harwicz, além do novo romance da escritora catalã Clara Usón, "As Feras". Em maio, chega às livrarias "Mudar: método", de Édouard Louis, relato autobiográfico sobre identidade e transformação social.

Em 2026, a Penguin Clássicos assinala cinco anos em Portugal, mantendo a aposta em edições acessíveis de grandes obras da literatura universal, enquanto os Little Black Classics continuam a crescer com textos breves de autores como Olympe de Gouges, Montaigne, Raul Brandão e Ryūnosuke Akutagawa.

O ano marca ainda a chegada oficial da chancela Penguin ao mercado português. Entre os lançamentos de ficção destacam-se as estreias de Carolina Fulcher, com "Morte Aparente", Susan Abulhawa, com "Jenin ao Amanhecer", e Berta Dávila, vencedora do Prémio Xerais. Na não-ficção, sobressaem títulos de Gabor Maté, Carlo Masala, A. C. Grayling, Emma Holten e Anton Jäger, abordando temas como saúde mental, geopolítica, democracia e economia do cuidado.

A área da banda desenhada, na chancela Iguana, apresenta novidades de autores portugueses e dá continuidade a séries de manga como "Sailor Moon", além da estreia da série coreana "The Broken Ring". Já na divisão infantojuvenil, a Booksmile lança "Planeta Z", de Diogo Faro, e uma nova edição de "Período", de Patrícia Lemos, enquanto outras chancelas apostam em livros ilustrados, ensaios para jovens leitores e obras educativas.

