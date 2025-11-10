"Pausa Doce", o novo livro da chef de pastelaria Céline Duhamel, apresenta mais de 50 receitas práticas e deliciosas, pensadas para diferentes momentos do dia. Do pequeno-almoço à sobremesa, do lanche dos mais novos ao chá dos mais velhos, o livro reúne propostas que aliam simplicidade, sabor e criatividade, para celebrar o prazer das pequenas pausas do dia. Entre clássicos reconfortantes, como brioches, cookies ou churros, e criações inovadoras, como o New York roll ou a tarte de chocolate e amendoim, a autora conjuga tradição e inovação numa pastelaria acessível, que privilegia o prazer e a partilha. Com mais de 100 000 seguidores nas redes sociais, Céline Duhamel transporta para o papel o estilo que a tornou uma referência ao mostrar que mesmo o quotidiano pode ter um toque doce. O 24notícias publica duas receitas deste livro, já nas livrarias.
