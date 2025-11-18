Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O termo “parasocial”, que descreve a ligação que alguém sente por uma celebridade que não conhece pessoalmente, foi eleito palavra do ano pelo dicionário Cambridge, diz o The Guardian.

A escolha destaca o fenómeno crescente de pessoas que procuram sentir conexão através de redes sociais, influenciadores e chatbots, substituindo, em parte, interações sociais tradicionais.

O conceito surgiu pela primeira vez em 1956, quando sociólogos da Universidade de Chicago observaram telespectadores a desenvolverem relações “parasociais” com personalidades televisivas. Estes laços imitavam as relações familiares ou de amizade, mas apresentavam uma diferença crucial: eram unilaterais, ou seja, a interação só existia num sentido, do fã para a celebridade, sem reciprocidade.

O acesso facilitado à internet e às redes sociais expandiu significativamente estas oportunidades de relações assimétricas, enquanto a inteligência artificial introduziu novas formas de interação. Colin McIntosh, editor do dicionário de Cambridge, explicou que a palavra “parasocial” captura o espírito de 2025, refletindo tanto o número elevado de pessoas envolvidas em tais relações como o interesse público pelo fenómeno. O aumento de pesquisas pelo termo no site do dicionário confirma esta tendência.

Entre os exemplos considerados pelo Cambridge Dictionary estão momentos mediáticos como o noivado de Taylor Swift com a estrela da NFL Travis Kelce, e o álbum confessional de Lily Allen, West End Girl. Além disso, a ascensão de chatbots baseados em inteligência artificial, que assumem papéis de amigos, confidentes ou parceiros românticos, foi igualmente reconhecida como expressão contemporânea de relações parasociais.

O Cambridge Dictionary reconheceu ainda a influência da inteligência artificial na língua, adicionando ou atualizando termos como “slop”, para imagens e vídeos produzidos em massa e sem sentido que inundam as redes sociais, e “memeify”, a ação de transformar imagens em memes que se difundem rapidamente na internet. Estes termos refletem a crescente integração da IA na comunicação digital e nas interações sociais modernas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.