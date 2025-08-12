Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Começa por nos contar o nosso anfitrião que há 450 restaurantes de Paredes de Coura em Lisboa, o que já é um bom começo para se estar familiarizado com a localidade.

O programa inicia-se num povoado celta que remete às origens desta terra. Depois de igrejas e palácios, a primeira paragem é na Igreja de Rubiães, onde São Gabriel saúda Nossa Senhora. Aqui, há uma história que envolve rubis e terrenos e vale a pena conhecer porque só existe mesmo em Coura.

Segue-se depois para a Casa Grande de Romarigães, que pertenceu ao mestre da escrita Aquilino Ribeiro. Neste local, a paisagem confunde-se com as descrições da crónica romanceada “A Casa Grande de Romarigães”. O município de Coura ajuda a este cenário, depois de ter criado o conceito de paisagens literárias: "tudo é real e ficção", diz-nos Sá Fernandes.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Depois de mais algumas paragens, a viagem leva-nos ao Arquivo Municipal de Paredes de Coura, onde se pode conhecer a batalha mais insólita da guerra da restauração. A história está relacionada com velas, rebanhos e manadas, mas é mesmo necessário ver o episódio.

A paragem para a refeição é no Restaurante Miquelina. Para a ementa escolhe-se o famoso bacalhau.

A viagem a esta cidade não podia deixar de lado uma visita ao Museu Regional de Paredes de Coura, que é essencial para perceber tudo o que ali aconteceu.

Depois disto, é ainda tempo de recordar a figura de Bernardino António Gomes, pai da dermatologia em Portugal e percursor da vacinação nacional, que ajuda a explicar porque é que é aqui que nasce a primeira fábrica de vacinas do país, em 2023.

Ainda há tempo para nos deslumbrarmos com as cascatas das lages e o dia seguinte começa com a visita a várias igrejas.

De caminho para Corno do Bico passa-se pela apelidada por Valter Hugo Mãe "Casa do Imaginário", onde escreveu um livro e diz que nunca esteve tão bem sozinho.

Há ainda mais uma pausa para comer e provar as trutas de Coura nos viveiros da Casa de Xisto.

Finalmente, chega-se à área protegida de Corno do Bico, cheia de segredos na sua cidade soterrada.

O passeio termina com um café em Tabuão a olhar para o rio Coura, que traz lembranças do festival.

Pode ver todo este passeio por Paredes de Coura aqui. No próximo episódio, Sá Fernandes leva-nos para sul, para Loulé, já no sábado, 16 de agosto, na RTP3.

Mais tarde, o episódio também vai estar disponível no 24notícias (anteriormente SAPO24), onde pode acompanhar esta série na íntegra.