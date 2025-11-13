Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Quase duas décadas depois do primeiro filme, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci regressam aos seus icónicos papéis como Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton e Nigel, respetivamente. A história volta a ter como pano de fundo o universo da moda nova-iorquina, entre as elegantes ruas de Nova Iorque e os bastidores da fictícia Runway Magazine.
A sequela conta novamente com David Frankel na realização e Aline Brosh McKenna no argumento — a dupla responsável pelo sucesso do primeiro filme, que se tornou um fenómeno cultural e lançou frases e personagens que marcaram uma geração.
O elenco de "O Diabo Veste Prada 2" inclui também novas adições de peso, como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora. Tracie Thoms e Tibor Feldman regressam ainda aos papéis originais de Lily e Irv.
O filme é produzido por Wendy Finerman, com Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna como produtores executivos.
A 20th Century Studios promete que esta nova produção vai trazer “uma nova passerelle de personagens, drama e humor afiado”, recuperando o tom satírico e sofisticado do original.
"O Diabo Veste Prada 2" estreia a 30 de abril de 2026 nos cinemas. Veja aqui o primeiro trailer:
