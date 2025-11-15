Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Intitulado "Flora And Fern: Kindness Along The Way", o livro estava inicialmente previsto para publicação a 9 de outubro, segundo um comunicado da Bookseller. Na semana passada, constava como disponível a partir de 20 de novembro na Amazon, mas já não aparece listado no site.

A NielsenIQ Book Data confirmou à BBC que o título foi marcado como “withdrawn from sale” (retirado de venda) a pedido da editora. Os representantes de Ferguson recusaram-se a comentar o caso na imprensa britânica.

A editora do livro, New Frontier Publishing, também não respondeu a múltiplos pedidos de comentário.

Ferguson, de 66 anos, perdeu o título de duquesa depois do ex-marido, o agora Andrew Mountbatten-Windsor, renunciar ao uso do título de Duque de York devido às suas ligações com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. Desde então, Andrew também perdeu o título de príncipe.

No mês passado, a livraria Waterstones informou a BBC que a data de publicação de "Flora And Fern: Kindness Along The Way" tinha sido “alterada” e que não tinham uma nova data. Um porta-voz da livraria acrescentou que não houve comunicação adicional da editora desde então.

Não foi divulgada a razão pela qual o livro foi retirado da venda. Mas uma fonte da indústria afirmou à BBC que a decisão “faz sentido comercialmente”.

Os outros editores de Ferguson mantêm-se discretos sobre se planeiam ou não romper ligações com a autora. A Harper Collins, que publicou dois dos seus títulos, incluindo o mais recente "A Most Intriguing Lady" (2023), já tinha recusado comentar, mas salientou que ambos os livros permanecem em impressão e disponíveis.

Além disso, Sarah Ferguson e Andrew vão deixar a residência real Royal Lodge, em Windsor. Andrew mudará para a propriedade do rei em Sandringham, Norfolk, mas ainda não se sabe para onde Sarah se mudará. Na sexta-feira, o Daily Mail noticiou que esta se prepara para ir viver com a filha, a princesa Eugenie, em Portugal, embora não haja confirmação oficial.

Ferguson enfrenta ainda outro escândalo relacionado com Epstein. Em setembro, várias instituições de caridade deixaram de tê-la como patrona ou embaixadora, depois de um e-mail de 2011 ter revelado que ela chamava Epstein de seu “amigo supremo” e parecia pedir desculpa pelas críticas públicas feitas ao próprio.

Lembra-se que para além do trabalho filantrópico, Sarah Ferguson tem vários projetos empresariais e é autora de diversos livros infantis, obras de não-ficção sobre a rainha Vitória e das suas próprias memórias.

