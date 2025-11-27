Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Papa Leão XIV planeia primeiro visitar Ancara onde se vai encontrar com o presidente Recep Tayyip Erdogan e depois viaja até Istambul para três dias de encontros ecuménicos e inter-religiosos. A visita do Santo Padre ocorre num momento em que a Turquia, um país com mais de 85 milhões de habitantes, predominantemente muçulmanos sunitas, se posicionou como um importante intermediário nas negociações de paz para os conflitos na Ucrânia e em Gaza, revela a AP News

Ancara acolheu rondas de negociações entre a Rússia e a Ucrânia e ofereceu-se para participar na força de estabilização em Gaza, a fim de ajudar a manter o frágil cessar-fogo, compromissos que o Papa Leão XIV pode saudar no discurso de chegada.

No domingo segue rumo ao Líbano, depois da visita ao Mosteiro de S. Maroun e ao Santuário de Nossa Senhora do Líbano e de Harissa, terá também um encontro na Praça dos Mártires, no centro de Beirute, com todos os líderes religiosos: desde o Patriarca Assírio-Católico, ao Patriarca Maronita, ao grande Imã sunita e ao representante xiita, segundo a Euronews

O ponto em comum nestas viagens é a proximidade que todos os cristãos têm das confissões que se reconhecem no Concílio de Niceia. Segundo o vaticanista Riccardo Cristiano, "A unidade explicada pelo Papa na sua carta apostólica sobre o Concílio de Niceia é a unidade dos diferentes que caminham juntos, respeitando as suas diferenças".