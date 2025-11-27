De 27 novembro a 2 de dezembro, o Papa Leão XIV viaja primeiro até à Turquia e depois ao Líbano. Será a primeira viagem apostólica de Sua Santidade para celebrar o 1700º aniversário do Primeiro Concílio de Niceia, em 325
Ancara acolheu rondas de negociações entre a Rússia e a Ucrânia e ofereceu-se para participar na força de estabilização em Gaza, a fim de ajudar a manter o frágil cessar-fogo, compromissos que o Papa Leão XIV pode saudar no discurso de chegada.
No domingo segue rumo ao Líbano, depois da visita ao Mosteiro de S. Maroun e ao Santuário de Nossa Senhora do Líbano e de Harissa, terá também um encontro na Praça dos Mártires, no centro de Beirute, com todos os líderes religiosos: desde o Patriarca Assírio-Católico, ao Patriarca Maronita, ao grande Imã sunita e ao representante xiita, segundo a Euronews.
O ponto em comum nestas viagens é a proximidade que todos os cristãos têm das confissões que se reconhecem no Concílio de Niceia. Segundo o vaticanista Riccardo Cristiano, "A unidade explicada pelo Papa na sua carta apostólica sobre o Concílio de Niceia é a unidade dos diferentes que caminham juntos, respeitando as suas diferenças".
