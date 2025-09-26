Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em Lisboa, o espetáculo estará em cena de 21 de maio a 28 de junho de 2026, no Auditório dos Oceanos, Casino Lisboa. Já a estreia no Porto acontece a 2 de julho, prolongando-se até 4 de julho, no Coliseu Porto Ageas.

Os bilhetes encontram-se já disponíveis, com exclusividade para subscritores da newsletter da Ticketline até domingo. A venda ao público em geral abre a 29 de setembro.

"Três Pancadas": a Newsletter com tudo sobre teatro, inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" traz todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abre a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

Considerado um dos musicais mais marcantes e transformadores da Broadway, RENT é inspirado na ópera La Bohème de Puccini (1896). A obra de Jonathan Larson conquistou gerações ao abordar, com uma linguagem urbana e próxima do público, temas como o amor, a amizade, a diversidade e a luta pela sobrevivência no contexto da Nova Iorque dos anos 90.

A peça acompanha um ano na vida de um grupo de jovens artistas nova-iorquinos que enfrentam dificuldades financeiras, dilemas amorosos e problemas de saúde, enquanto perseguem os seus sonhos. A música, que viaja do rock ao gospel, assume papel central na narrativa.

Estreado em 1996, RENT esteve em cena durante mais de 12 anos na Broadway, revolucionando o teatro musical e deixando êxitos intemporais.

A adaptação portuguesa, integralmente cantada e interpretada em português, contará com música ao vivo e encenação de Sissi Martins, após o êxito da primeira temporada nacional no Teatro Variedades. O elenco inclui nomes como Bruno Huca, Carlos Martins, Diogo Leite, Inês Ramos, Marta Lys, Nuno Martins, Rafaela Monteiro, Sara Claro e Sissi Martins, entre outros.

Com Michael Greif, encenador da produção original, a acompanhar o projeto, e Martim Galamba na produção executiva, RENT regressa em 2026 para conquistar novamente o público português.