Com música de Andrew Lloyd Webber e inspirado na coletânea de poemas "Old Possum’s Book of Practical Cats", de T.S. Eliot, o espetáculo transporta o público para o universo dos gatos Jellicle — uma comunidade felina que se reúne para celebrar, cantar e dançar sob a lua cheia, num enredo que combina humor, emoção e nostalgia.
A história centra-se no regresso de Grizabella, uma gata que abandonou o grupo em busca de novas experiências e regressa agora em busca de aceitação. O momento em que interpreta “Memory”, uma das canções mais icónicas do teatro musical, é considerado o ponto alto do espetáculo.
Desde a estreia em Londres, em 1981, CATS tornou-se um fenómeno mundial, com milhares de apresentações em dezenas de países e recordes de bilheteira tanto no West End como na Broadway. Em Portugal, cada passagem tem sido marcada por lotações esgotadas e entusiástico acolhimento do público.
Com cenários impressionantes, figurinos exuberantes e uma coreografia vibrante, o musical promete voltar a encantar espectadores de todas as idades, consolidando o seu estatuto como um dos maiores clássicos do teatro musical moderno.
O musical vai estar em Lisboa no Sagres Campo Pequeno de 6 a 11 janeiro de 2026, e no Porto no Super Bock Arena de 14 a 18 janeiro de 2026.
Os bilhetes já estão disponíveis e podem ser adquiridos aqui: Lisboa e Porto. Os preços são entre os 35 e os 75 euros.
O musical é em inglês, mas com legendagem em português durante toda a atuação.
