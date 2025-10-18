Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

MTV, que durante décadas foi uma referência de cultura pop e um ponto de encontro para os amantes de música, vê agora o seu império fragmentar-se, restando apenas o canal principal, MTV HD, com uma grelha centrada em reality shows, diz o Jornal de Notícias (JN).

Dos videoclipes que lançavam carreiras internacionais aos programas de entrevistas e concursos de talentos, o canal marcou o quotidiano de várias gerações.

Em Portugal, a estação desempenhou também um papel importante na formação de apresentadores que hoje são rostos familiares do pequeno ecrã. Filomena Cautela, Ana Sofia Martins, Luísa Barbosa e Diogo Dias iniciaram aqui as suas carreiras, impulsionados pelo concurso MTV VJ Casting, que se tornou um verdadeiro trampolim para novos talentos.

A confirmação do fecho dos cinco canais especializados — MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live — foi feita pela Paramount Global, responsável pela marca, e entrará em vigor progressivamente até ao final do ano. A medida começará pelo Reino Unido e Irlanda, estendendo-se posteriormente a outros países europeus, à América Latina e, eventualmente, à Oceânia.

O fim destes canais musicais é explicado por “mudanças nos hábitos de consumo”. Plataformas digitais como YouTube, TikTok e Spotify transformaram-se nos principais meios de descoberta musical, substituindo a televisão linear. Para a Paramount Global, a aposta passará a ser feita no streaming, através de serviços como o Paramount+ e o Pluto TV, concentrando aí o investimento e o catálogo de conteúdos.

