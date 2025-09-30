Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Reinaldo Teixeira, presidente da LPFP, confirmou que há um diálogo em curso sobre a eventual flexibilização da legislação atual, que remonta à década de 1980 e proíbe a venda de álcool nos recintos desportivos. Segundo o dirigente, “já é possível vender bebidas de baixo teor alcoólico, desde que o regulamento de segurança o permita e as autoridades deem o aval”. Acrescentou ainda que há sinal verde por parte do Governo para estudar alterações à lei.

O Vitória de Guimarães defende que a legislação em vigor está desatualizada e não acompanha a realidade atual do desporto e da sociedade. O clube sublinha que a proibição impede os emblemas nacionais de gerar receitas adicionais em dias de jogo, ao contrário do que sucede em campeonatos como o inglês, alemão ou neerlandês, onde a venda de cerveja ou sidra dentro dos estádios é uma prática comum e altamente lucrativa.

Os responsáveis vimaranenses alertam ainda para o facto de muitos adeptos consumirem bebidas mais fortes fora dos recintos, muitas vezes em espaços menos vigiados, o que, argumentam, pode aumentar o risco de incidentes antes e depois dos jogos.

Como resposta, o clube sugeriu que a Liga e os restantes emblemas apoiem uma petição pública dirigida à Assembleia da República, apelando à legalização, de forma regulamentada, da venda de bebidas alcoólicas em todas as zonas dos estádios.

