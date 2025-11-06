Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Versão portuguesa do sucesso criado por Sue Fabisch, “MÃES” retrata com humor, ternura e uma boa dose de realismo os desafios da maternidade. Em palco, quatro mulheres — três mães e uma grávida — partilham histórias e desabafos num baby shower onde não faltam gargalhadas, emoção e cumplicidade.

Entre uma mãe de primeira viagem, uma advogada ambiciosa, uma recém-divorciada e uma mãe a tempo inteiro de cinco filhos, o espetáculo mergulha nas alegrias e contradições de ser mãe, mostrando que “ter um bebé é só o começo... ser mãe é para a vida”.

Atualmente em cena no Teatro Villaret, em Lisboa, o musical promete repetir o sucesso na Invicta, levando ao público uma viagem divertida e afetuosa por uma montanha-russa de emoções — e de muita roupa para lavar.

O 24notícias (anteriormente SAPO24), marcou presença no ensaio de imprensa do ano passado e contou tudo aqui.

Os bilhetes já estão disponíveis através aqui. Custam entre 15 e 30 euros.

