Versão portuguesa do sucesso criado por Sue Fabisch, “MÃES” retrata com humor, ternura e uma boa dose de realismo os desafios da maternidade. Em palco, quatro mulheres — três mães e uma grávida — partilham histórias e desabafos num baby shower onde não faltam gargalhadas, emoção e cumplicidade.
Entre uma mãe de primeira viagem, uma advogada ambiciosa, uma recém-divorciada e uma mãe a tempo inteiro de cinco filhos, o espetáculo mergulha nas alegrias e contradições de ser mãe, mostrando que “ter um bebé é só o começo... ser mãe é para a vida”.
Atualmente em cena no Teatro Villaret, em Lisboa, o musical promete repetir o sucesso na Invicta, levando ao público uma viagem divertida e afetuosa por uma montanha-russa de emoções — e de muita roupa para lavar.
O 24notícias (anteriormente SAPO24), marcou presença no ensaio de imprensa do ano passado e contou tudo aqui.
Os bilhetes já estão disponíveis através aqui. Custam entre 15 e 30 euros.
