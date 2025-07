Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No sábado, dia 26 de julho, às 21h00, o pátio do Hyatt Regency Lisboa transforma-se numa sala de cinema ao ar livre na nova edição do Cinema Under the Stars, em parceria com a Cine Society, revela o comunicado enviado às redações.

A sessão tem início às 21h00, mas o check-in começa às 20h00, com uma panóplia de snacks e uma “seleção de vinhos e cervejas, servidos ao pôr do sol”. Para garantir o máximo conforto a projeção é feita com recurso a auscultadores wireless.

A entrada é de 15 euros por pessoa e para mais informação visitar o site aqui.

O "Diabo veste Prada" é um dos filmes mais marcantes sobre o universo da moda em Nova Iorque, conta no elenco principal com Meryl Streep como Miranda Priestly, uma poderosa editora de moda e Anne Hathaway que dá vida a Andy Sachs, uma jovem ingénua que entra, por acaso, neste universo implacável.

A sequela já está em preparação e como o 24notícias relata “ao elenco original junta-se o ator britânico Kenneth Branagh, que dará vida ao marido de Miranda Priestly, a icónica editora da revista Runway, interpretada por Meryl Streep.”