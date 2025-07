Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Observador, a decisão foi tomada devido às altas temperaturas previstas e à falta de condições adequadas de conforto para o público e equipas envolvidas.

As sessões afetadas foram do espetáculo Corre, bebé! (a 29 de junho) e Audição, do Teatro Praga (entre 11 e 13 de julho). O Teatro Nacional D. Maria II confirmou que todos os espectadores puderam trocar os bilhetes ou pedir o reembolso.

Para evitar novos cancelamentos, foi instalada uma solução provisória de climatização, com recurso a aparelhos portáteis de ar condicionado. A medida deverá manter-se enquanto durar a programação no espaço, até dezembro.

A Sala Estúdio Valentim de Barros está integrada nos Jardins do Bombarda, um centro cultural e comunitário instalado no antigo hospital Miguel Bombarda. A gestão da sala cabe à cooperativa Largo Residências, que explicou ao Observador que a falta de ar condicionado se deve a limitações financeiras.

Ainda assim, um projeto de climatização mais permanente está em estudo e poderá ser implementado em 2026, caso haja condições para tal.

Este espaço foi inaugurado em março e acolhe várias entidades culturais. Em 2025, acolhe em permanência o Teatro Nacional Dona Maria II, que está temporariamente fora do Rossio devido a obras no edifício principal.

Com a reabertura prevista para o próximo ano, a parceria contínua com a sala não deverá manter-se. A associação alerta, no entanto, para a falta de sustentabilidade dos projetos culturais na cidade e de apoio para a sua manutenção.