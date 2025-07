Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Nuvem de Letras, chancela da Penguin Random House, anunciou a publicação dos primeiros livros oficiais da Wednesday em Portugal.

"Os três livros dirigem-se a públicos diferentes, do jovem adulto aos mais pequenos: um volume com a adaptação narrativa da primeira temporada da série; um álbum ilustrado que dá a conhecer a Wednesday Addams às crianças; e um livro de colorir assustadoramente divertido sobre a vida na Academia Nevermore", pode ler-se no comunicado.

"Wednesday", na série da Netflix, vai ter novos episódios da segunda temporada em agosto e setembro. A atriz Jenna Ortega volta a interpretar a protagonista.