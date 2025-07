Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Comissão Política da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS aprovou na sexta-feira o acordo de coligação com o Livre para Sintra, confirmou à Lusa fonte do partido.

Segundo um comunicado divulgado hoje, Ana Mendes Godinho vai apresentar a candidatura à Câmara Municipal de Sintra no domingo, às 17:00, numa escola básica da freguesia de Algueirão-Mem Martins, na presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, e do co-porta-voz do Livre, Rui Tavares.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A antiga ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social foi anunciada como candidata do PS à Câmara Municipal de Sintra em janeiro.

A Câmara Municipal de Sintra é desde 2013 governada pelo PS com Basílio Horta à frente do executivo municipal, que atingiu o limite legal de três mandatos consecutivos.

Já anunciaram também candidaturas à presidência deste município do distrito de Lisboa Marco Almeida, apoiado por PSD e IL, Maurício Rodrigues, pelo CDS-PP, Rita Matias, do Chega, e Pedro Ventura, pela CDU (PCP/PEV).

O Governo PSD/CDS-PP anunciou na quinta-feira que as eleições autárquicas se vão realizar em 12 de outubro.